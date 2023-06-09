Объявлен состав молодёжной сборной России U21

Стал известен состав молодёжной сборной России U21, в который вошли игроки не старше 2004 года рождения. Под руководством Ивана Шабарова, который работает с футболистами этого возраста с 2019 года, команда проведёт два товарищеских матча, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

15 июня молодёжка сыграет со сборной Беларуси, а 18 июня – с командой «Торпедо-БелАЗ». Обе игры состоятся в Беларуси. Первые сборы обновлённой команды стартуют 10 июня в Новогорске.

Полностью состав сборной выглядит так:

вратари: Даниил Худяков («Локомотив»), Даниил Веселов («Крылья Советов»), Даниил Голиков («Краснодар»);

защитники: Матвей Лукин (ЦСКА), Денис Першин (ЦСКА), Станислав Бессмертный («Динамо»), Иван Лепский («Динамо»), Павел Бочаров («Ростов»), Ярослав Крашевский («Спартак»), Артём Бескибальный («Строгино»), Юрий Коледин («Звезда»);

полузащитники: Алексей Барановский («Зенит»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Данила Козлов («Зенит»), Даниил Зорин («Спартак»), Иван Пяткин («Спартак»), Илья Грибакин («Чертаново»), Вадим Раков («Локомотив»), Иван Зазвонкин («Динамо»), Игорь Дмитриев («Ленинградец»);

нападающие: Павел Мелёшин («Спартак»), Александр Кокшаров («Краснодар»).