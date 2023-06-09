Леонардо прокомментировал уход Лионеля Месси из «ПСЖ»

Бывший спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказался о переходе Лионеля Месси из парижского клуба в «Интер Майами», отвечая на вопрос об очередной кадровой революции, запланированной на лето в Париже.

«Как отношусь к новой революции в «ПСЖ»? Как говорится в том анекдоте: со мной трудно, но без меня невозможно.

Что касается Месси… Мне жаль, что всё так получилось. Он неординарный человек и великолепный игрок, достойный войти в пантеон футбола наравне с Пеле и Диего Марадоной. Он сделал свой выбор, который позволит ему как можно лучше совместить семью и работу. Если вы пойдёте на войну, с Лео вы не рискуете умереть в одиночестве. С другими — да», — сказал Леонардо в интервью Corriere della Sera.

Леонардо работал спортивным директором «ПСЖ» в течение двух периодов, с 2011 по 2013 и с 2019 по 2022 год.