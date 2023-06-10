Чалов — об игре ЦСКА в Кубке: у нас был принципиальный момент — не упасть в Путь регионов

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался об игре московского клуба в Кубке России. Армейцы вышли в суперфинал без поражений.

«У нас был принципиальный момент – не упасть в Путь регионов, где идут игры на вылет. В одном матче может произойти всё что угодно, а в двух встречах всё-таки больше закономерности, чем случайности», — цитирует Чалова пресс-служба РФС.

Напомним, финальный матч Кубка России начнётся 11 июня в 17:00. В этой игре ЦСКА встретится с «Краснодаром». В составе «Краснодара» играет нынешний топ-бомбардир турнира — Джон Кордоба, на его счету шесть забитых мячей. Чалов же сейчас является самым забивающим игроком ЦСКА в рамках Кубка — четыре гола, один из них с пенальти. В общем зачёте бомбардиров Чалов занимает девятое место.