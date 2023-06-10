Зиньковский: результат «Спартака» в РПЛ мог быть лучше. Теряли очки по своей глупости

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский оценил результат команды в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. «Спартак» занял третье место в чемпионате России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 54 очка после 30 матчей. Красно-белые уступили ЦСКА в борьбе за серебро. Армейцы набрали 58 очков, чемпионом России стал «Зенит» (70).

«Сто процентов, что результат в РПЛ мог быть лучше. Практически весь чемпионат были на втором месте. Во второй части теряли много очков по своей глупости. Из-за этого от нас ушли серебряные медали. Задача на следующий сезон — сыграть лучше, чем в прошедшем: и в чемпионате, и в Кубке. Банально, но это так», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.