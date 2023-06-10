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Гюндоган рассказал, что хотел бы стать смесью Гвардиолы и Клоппа, когда станет тренером

Гюндоган рассказал, что хотел бы стать смесью Гвардиолы и Клоппа, когда станет тренером
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что в своей тренерской карьере хотел бы опираться на опыт игры под руководством главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы и наставников «Баварии» и «Ливерпуля» Томаса Тухеля и Юргена Клоппа, которые тренировали дортмундскую «Боруссию», когда за неё играл футболист.

«Я бы сказал, что в футболе на 80–90 процентов всё зависит от ума! Но также тренер ответственен и за то, чтобы убедиться, что у каждого игрока правильный настрой. Пеп отлично справляется с этим. Он точно знает, когда нам нужна мотивация, когда нужно прибавить голос, а когда встать на нашу защиту.

На кого я хотел бы быть похожим, когда стану тренером, на Гвардиолу, Тухеля или Клоппа? В идеале, конечно, я хочу быть смесью всего этого. Если я возьму лучшее от каждого, комбинация же не должна стать худшей, верно (смеётся)? Но мой футбол вполне может сводиться к владению мячом, хотя бы из-за моей собственной позиции», — приводит слова Гюндогана Sport1.

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