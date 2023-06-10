Гюндоган — о финале ЛЧ: в таких матчах важно желать победы, а не бояться проиграть

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, как готовится к финалу Лиги чемпионов с миланским «Интером».
«Конечно, я предвкушаю этот матч. В противном случае я бы не играл в футбол. В таких финалах всегда важно больше желать победы, чем бояться проиграть. В конце концов, это не вылет в низшую лигу — это главный финал в мировом клубном футболе! Нужно просто попытаться насладиться этим в полной мере и постоянно напоминать себе, через что вы прошли для того, чтобы получить такую привилегию, играть там. Если бы мне в 18 лет сказали, что я сыграю в трёх финалах Лиги чемпионов, я бы посчитал этого человека душевнобольным. Вот почему я не думаю о негативных сценариях», — приводит слова Гюндогана Sport1.
Финал Лиги чемпионов пройдёт сегодня, 10 июня, в Стамбуле. Начало матча запланировано на 22:00 мск.
Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов
- 10 июня 2023
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