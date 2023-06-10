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Серхио Агуэро: «Барселона» недостаточно сделала для возвращения Месси

Серхио Агуэро: «Барселона» недостаточно сделала для возвращения Месси
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Экс-футболист Серхио Агуэро заявил, что «Барселона» не приложила необходимых усилий, чтобы вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Барселона» недостаточно сделала для возвращения Лео. Да, было что-то связанное с Ла Лигой и экономической ситуацией, но Лео принял правильное решение не ждать до последней секунды, как в 2021 году», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины в эфире ESPN.

Лионель Месси продолжит карьеру в американском клубе «Интер Майами», совладельцем которого является бывший английский футболист Дэвид Бекхэм.

До этого Агуэро рассказал о своей переписке с Месси. «Я разговаривал с Месси, отправил ему сообщение со скриншотом турнирной таблицы Восточной конференции и сказал: «Ваша команда позади! Вы должны подняться на восьмое-девятое место!» Месси расхохотался и сказал: «Мы должны выйти в плей-офф!» — приводит слова Агуэро Daily Mail.

Видеообзор одного из последних матчей «Барселоны»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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