Серхио Агуэро: «Барселона» недостаточно сделала для возвращения Месси

Экс-футболист Серхио Агуэро заявил, что «Барселона» не приложила необходимых усилий, чтобы вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Барселона» недостаточно сделала для возвращения Лео. Да, было что-то связанное с Ла Лигой и экономической ситуацией, но Лео принял правильное решение не ждать до последней секунды, как в 2021 году», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины в эфире ESPN.
Лионель Месси продолжит карьеру в американском клубе «Интер Майами», совладельцем которого является бывший английский футболист Дэвид Бекхэм.
До этого Агуэро рассказал о своей переписке с Месси. «Я разговаривал с Месси, отправил ему сообщение со скриншотом турнирной таблицы Восточной конференции и сказал: «Ваша команда позади! Вы должны подняться на восьмое-девятое место!» Месси расхохотался и сказал: «Мы должны выйти в плей-офф!» — приводит слова Агуэро Daily Mail.
Видеообзор одного из последних матчей «Барселоны»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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