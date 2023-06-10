Агент Фомина: европейские клубы следят за Даниилом, но его всё устраивает в «Динамо»

Футбольный агент Олег Шигаев, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина, рассказал, что за россиянином следят в Европе, однако не стал называть конкретные клубы и чемпионаты.
«Интересуются ли Даниилом Фоминым в Европе? Прямо так не скажу. Всё‑таки интерес — это довольно‑таки серьёзно. Но клубы следят за ним. Время от времени спрашивают, что к чему. Иногда присутствуют и более детальные разговоры, но пока говорить что‑либо о конкретике преждевременно.
Клубы из каких стран следят за Даниилом? В нынешнее время тяжело говорить о российских футболистах в других странах. Мы только надеемся, что у наших футболистов будет возможность переходить в клубы из других стран. Тем более что, например, уровень Фомина позволяет ему играть в топ‑5 лиг Европы.
Может ли он покинуть «Динамо» летом? В футболе всё может поменяться за один день. Но Даниила всё устраивает в «Динамо», и у нас нет задачи осуществить какой‑то трансфер. Разумеется, могут быть предложения, от которых нельзя отказаться. Но пока таких не поступало. Когда будут, тогда и поговорим», — приводит слова Шигаева «Матч ТВ».
- 10 июня 2023
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