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«Арсенал» продлит контракт с Салиба на четыре года

Лондонский «Арсенал» договорился со своим защитником Вильямом Салиба о продлении контракта.

Клуб подпишет со своим лидером соглашение на четыре года, сообщает журналист Дэвид Орнстейн. Осталось лишь оформить документы.

Многие клубы из топ-лиг Европы претендовали на защитника, и в последние дни ходили слухи о планах «Арсенала» попрощаться с французом, но «канониры» всё-таки смогли сохранить Салиба.

В этом сезоне Вильям Салиба сыграл в 27 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

«Арсенал» завершил сезон-2022/2023 на втором месте АПЛ. От первого места, которое занял «Манчестер Сити», лондонцев отделяет пять очков (всего команда набрала 84 очка).

В 38 матчах лиги «Арсенал» одержал 26 побед, потерпел шесть поражений и шесть раз сыграл вничью.