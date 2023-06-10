«Арсенал» продлит контракт с Салиба на четыре года

Лондонский «Арсенал» договорился со своим защитником Вильямом Салиба о продлении контракта.
Клуб подпишет со своим лидером соглашение на четыре года, сообщает журналист Дэвид Орнстейн. Осталось лишь оформить документы.
Многие клубы из топ-лиг Европы претендовали на защитника, и в последние дни ходили слухи о планах «Арсенала» попрощаться с французом, но «канониры» всё-таки смогли сохранить Салиба.
В этом сезоне Вильям Салиба сыграл в 27 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
«Арсенал» завершил сезон-2022/2023 на втором месте АПЛ. От первого места, которое занял «Манчестер Сити», лондонцев отделяет пять очков (всего команда набрала 84 очка).
В 38 матчах лиги «Арсенал» одержал 26 побед, потерпел шесть поражений и шесть раз сыграл вничью.
- 10 июня 2023
-
14:30
-
14:30
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:40
-
13:39
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:39
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:19
-
12:17
-
12:00
-
12:00
-
11:51
-
11:50
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:27
-
11:22
-
11:20
-
11:12