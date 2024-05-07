Ривалдо высказался о ситуации с форвардом «Барселоны» Роке

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо высказался о ситуации с игровым временем форварда Витора Роке. Напомним, агент футболиста заявил, что нападающий уйдёт из «Барселоны», если не будет играть.

«Я думаю, что Витору Роке не хватает возможностей проявить себя. Они дали очень мало минут игроку, который отлично проявил себя в бразильском чемпионате. Он очень молод, но не имеет необходимых возможностей, чтобы показать свой футбол. Он хороший игрок, у него есть будущее. Теперь они считают, что игрок не будет полезен клубу, поэтому ищут трансфер.

Со стороны я не знаю, что именно произошло, и не знаю, как он выглядит на тренировках, чтобы понять, заслужил ли он шанс. Но мы знаем, что он делал в «Атлетико Паранаэнсе» и в чемпионате Бразилии, в котором он играл», — приводит слова Ривалдо Marca.

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Напомним, 19-летний футболист перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает Роке в € 40 млн. В нынешнем сезоне Роке сыграл 13 матчей и забил два мяча.