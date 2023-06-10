Холанд, Винисиус и Де Брёйне попали в символическую сборную Лиги чемпионов от Goal

Издание Goal составило символическую сборную сезона Лиги чемпионов.

Среди участников сборной — Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор и Кевин Де Брёйне.

Состав символической борной выглядит так:

Вратарь: Андре Онана («Интер»).

Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Франческо Ачерби («Интер»), Федерико Димарко («Интер»).

Полузащитники: Сандро Тонали («Милан»), Родри («Манчестер Сити»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Главным тренером символической сборной был выбрал Симоне Индзаги, работающий в «Интере».

Финал Лиги чемпионов начнётся сегодня в 22:00 по московскому времени. За победу в турнире будут соперничать миланский «Интер» и «Манчестер Сити».