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Игорь Акинфеев: любимая песня Басты? Отвечу, если ЦСКА выиграет Кубок России

Игорь Акинфеев: любимая песня Басты? Отвечу, если ЦСКА выиграет Кубок России
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о выступлении артиста Басты перед матчем Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Встреча состоится завтра, 11 июня. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

«Завтра будет петь Баста, да. Любимая песня? Если завтра выиграем, отвечу вам на этот вопрос», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА финишировал на втором месте в чемпионате России сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков после 30 матчей. «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице, заработав 48 очков. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» — 70 очков.

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