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«Игроки ЦСКА должны умереть на поле». Акинфеев — о Суперфинале Кубка с «Краснодаром»

«Игроки ЦСКА должны умереть на поле». Акинфеев — о Суперфинале Кубка с «Краснодаром»
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о предстоящем матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Встреча состоится завтра, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск.

«Мы попали в Суперфинал, это здорово. Особенно с учётом сложности всей сетки, переездов. Для меня это долгожданный финал. Никто не должен сомневаться, что мы оставим все силы на поле. Некоторые говорят, что футбол несправедлив, но всё решают циферки на табло. Отдадим все силы.

Последний финал Кубка? Да, звёздный состав «Анжи», жаркий Грозный, удаление Понтуса — смешались кони, люди. Уходить смысла в тот финал нет, все финалы сложные. Завтра новый финал, мы должны на поле умереть. Та команда это делала, даже вдесятером играя. Надеюсь, наше нынешнее поколение проникнется такими матчами. Антураж располагает», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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