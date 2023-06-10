Главный тренер «Краснодара» Ивич рассказал, что общался с Галицким перед финалом КР с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о предстоящем матче Суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 11 июня. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск.

«Игроки поплавали по Москве-реке на корабликах? Это было не для снятия стресса, потому что футболисты от таких матчей только растут. Это просто один матч. Я рад и горжусь игроками, что мы вышли в Суперфинал. Завтра наш последний шанс выдать максимум.

Завтрашняя игра очень важна для всех нас. Для меня это не в первый раз, были похожие матчи. Но я бы предпочёл, чтобы весь стресс был на моих плечах, а не на плечах игроков.

Был ли разговор с Галицким перед матчем? Да, но что в нём было — останется между нами», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.