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«Пари НН» уступил «Родине» в ответном стыковом матче, но остался в РПЛ

«Пари НН» уступил «Родине» в ответном стыковом матче, но остался в РПЛ
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Завершился ответный переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге, в котором встречались Пари Нижний Новгород» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Родина» одержала победу со счётом 2:0. «Пари Нижний Новгород», выигравший в гостях со счётом 3:0, остался в РПЛ по сумме двух матчей — 3:2.

На восьмой минуте счёт открыл нападающий гостей Иван Тимошенко. Он не реализовал пенальти, назначенный за руку в штрафной нижегородцев, но первым успел на добивание после сейва Артура Нигматуллина. На 24-й минуте преимущество «Родины» увеличил форвард Амур Калмыков, замкнувший подачу с углового.

«Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге. Московская команда смогла участвовать в стыковых матчах, так как владикавказская «Алания», ставшая третьей, не получила лицензию РФС-1.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
10 июня 2023, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Родина
Москва
0:1 Тимошенко – 8'   0:2 Калмыков – 24'
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