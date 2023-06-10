Галактионов: рады, что в «Локомотив» возвращается Сильянов. Он усилит команду

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов признался, что рад возвращению защитника Александра Сильянова, выступавшего в прошлом сезоне за «Ростов» на правах аренды.
«Мы очень рады, что по истечении арендного соглашения вернётся в команду и продолжит своё выступление за неё Александр Сильянов, которого я очень хорошо знаю по работе в молодёжной сборной России.
На наш взгляд, это тот игрок, который нас действительно усилит, даст определённую конкуренцию в оборонительной линии команды. Самое главное, что Саша может сыграть на нескольких позициях — на обоих флангах обороны и в центре защиты.
Мы очень довольны тем, что он возвращается в нашу команду», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
Сильянов в сезоне-2022/2023 провёл 30 матчей за «Ростов» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
- 10 июня 2023
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