Галактионов: Баринов олицетворяет собой «Локомотив». Было важно продлить с ним контракт

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым, отметив, что это было одной из самых приоритетных задач клуба, так как капитан железнодорожников олицетворяет собой команду.
«Одной из самых приоритетных задач, которые были проговорены с руководством клуба, было продление Дмитрия Баринова. Это тот игрок, который на сегодняшний день олицетворяет собой «Локомотив», — воспитанник клуба, капитан команды. Футболист с бойцовскими и лидерскими качествами — это те компоненты в игре, которые необходимы команде, которые двигают её, дают определённую динамику.
Цепкость, скорость, единоборства, мысль — всё это присуще Дмитрию. Его человеческие качества — на высочайшем уровне. Поэтому нашим пожеланием было то, чтобы Дмитрий как можно дольше приносил пользу клубу в качестве его капитана», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
Новый контракт 26-летнего Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.
- 10 июня 2023
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