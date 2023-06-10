Галактионов: Баринов олицетворяет собой «Локомотив». Было важно продлить с ним контракт

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым, отметив, что это было одной из самых приоритетных задач клуба, так как капитан железнодорожников олицетворяет собой команду.

«Одной из самых приоритетных задач, которые были проговорены с руководством клуба, было продление Дмитрия Баринова. Это тот игрок, который на сегодняшний день олицетворяет собой «Локомотив», — воспитанник клуба, капитан команды. Футболист с бойцовскими и лидерскими качествами — это те компоненты в игре, которые необходимы команде, которые двигают её, дают определённую динамику.

Цепкость, скорость, единоборства, мысль — всё это присуще Дмитрию. Его человеческие качества — на высочайшем уровне. Поэтому нашим пожеланием было то, чтобы Дмитрий как можно дольше приносил пользу клубу в качестве его капитана», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Новый контракт 26-летнего Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.