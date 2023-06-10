«Манчестер Сити» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 10 июня, состоится финал Лиги чемпионов — 2022/2023, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 22:00 мск.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выиграл квартет с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф горожане одержали победу в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» занял второе место в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).