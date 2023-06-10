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Руководство «Барселоны» отказалось от продажи футболиста по просьбе Хави

Руководство «Барселоны» отказалось от продажи футболиста по просьбе Хави
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Руководство «Барселоны» отказалось от идеи выставления на трансферный рынок нападающего Феррана Торреса. Вместе него сине-гранатовые планируют продать Ансу Фати. Об этом сообщает журналист Луис Рохо в «Твиттере».

По сведениям источника, просьбу не продать 23-летнего Торреса озвучил главный тренер «Барселоны» Хави. Специалист считает, что Ферран улучшит свою игру в следующем сезоне. Именно Хави выступил инициатором подписания Торреса из «Манчестер Сити» в декабре 2021 года. В минувшем сезоне испанец в 45 матчах забил семь голов и отдал три результативные передачи. Фати же не входит в планы Хави.

Видеообзор. «Сельта» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 38-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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