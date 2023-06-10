Руководство «Барселоны» отказалось от продажи футболиста по просьбе Хави
Поделиться
Руководство «Барселоны» отказалось от идеи выставления на трансферный рынок нападающего Феррана Торреса. Вместе него сине-гранатовые планируют продать Ансу Фати. Об этом сообщает журналист Луис Рохо в «Твиттере».
По сведениям источника, просьбу не продать 23-летнего Торреса озвучил главный тренер «Барселоны» Хави. Специалист считает, что Ферран улучшит свою игру в следующем сезоне. Именно Хави выступил инициатором подписания Торреса из «Манчестер Сити» в декабре 2021 года. В минувшем сезоне испанец в 45 матчах забил семь голов и отдал три результативные передачи. Фати же не входит в планы Хави.
Видеообзор. «Сельта» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 38-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Комментарии
- 10 июня 2023
-
20:30
-
20:24
-
20:20
-
20:11
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
20:01
-
19:52
-
19:51
-
19:50
-
19:44
-
19:41
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:20
-
19:17
-
19:11
-
19:03
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:50
-
18:40
-
18:36
-
18:33
-
18:10
-
18:06
-
18:03
-
18:00
-
17:59
Партнерский контент