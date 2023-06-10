«Боруссия» рассматривает Нмечу в качестве замены Беллингему

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Дортмундская «Боруссия» рассматривает полузащитника «Вольфсбурга» Феликса Нмечу в качестве замены Джуду Беллингему, сообщает Bild.

По информации источника, после ухода Беллингема из клуба руководство «шмелей» начало активно заниматься поиском замены для 19-летнего лидера команды. Приоритетный вариант — покупка Нмечи за € 15 млн.

Отмечается, что болельщики дортмундцев в социальных сетях выступают против потенциальной сделки, обвиняя Нмечу в гомофобных взглядах.

В сезоне-2022/2023 на счету Нмечи 32 матча за «Вольфсбург» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Контракт игрока с «волками» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.