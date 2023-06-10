Беллингем отказал пяти топ-клубам АПЛ ради перехода в «Реал»

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Клубы АПЛ интересовались полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, который переходит в мадридский «Реал».

Как сообщает испанский журналист Хосе Луис Санчес в своём «твиттере», с «Реалом» за английского футболиста конкурировали ещё пять команд из АПЛ. Это «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что «горожане» предлагали игроку зарплату в два раза больше, чем «Реал», но Беллингем сделал выбор в пользу мадридцев.

19-летний Беллингем сыграл за «Боруссию» 31 матч в текущем сезоне чемпионата Германии, отметившись в них восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

«Боруссия» заняла второе место в Бундеслиге по итогам сезона, уступив мюнхенской «Баварии» по дополнительным показателям при равенстве очков.