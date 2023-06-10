«Милан» рассматривает возможность подписания трёх футболистов: Самуэля Чуквезе («Вильярреал»), Карни Чуквуэмеку («Челси») и Маркуса Тюрама («Боруссия» Мёнхенгладбах), сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, во всех трёх случаях «россонери» рассматривают разные условия сделки: Чуквезе хотят купить, Чуквуэмеку — арендовать, а Тюрама подписать как свободного агента.

Сообщается, что «Милан» пока не готов заплатить за вингера «Вильярреала» € 25 млн, а также предложить Тюраму жалование в размере € 6 млн в год.

Ранее сообщалось о возвращении Браима Диаса в «Реал».