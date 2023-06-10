Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» рассматривает возможность подписания трёх футболистов

«Милан» рассматривает возможность подписания трёх футболистов
Комментарии

«Милан» рассматривает возможность подписания трёх футболистов: Самуэля Чуквезе («Вильярреал»), Карни Чуквуэмеку («Челси») и Маркуса Тюрама («Боруссия» Мёнхенгладбах), сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, во всех трёх случаях «россонери» рассматривают разные условия сделки: Чуквезе хотят купить, Чуквуэмеку — арендовать, а Тюрама подписать как свободного агента.

Сообщается, что «Милан» пока не готов заплатить за вингера «Вильярреала» € 25 млн, а также предложить Тюраму жалование в размере € 6 млн в год.

Ранее сообщалось о возвращении Браима Диаса в «Реал».

Материалы по теме
«Реал» объявил о возвращении Браима Диаса спустя три сезона в «Милане»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023