«Милан» рассматривает возможность подписания трёх футболистов
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«Милан» рассматривает возможность подписания трёх футболистов: Самуэля Чуквезе («Вильярреал»), Карни Чуквуэмеку («Челси») и Маркуса Тюрама («Боруссия» Мёнхенгладбах), сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
По информации источника, во всех трёх случаях «россонери» рассматривают разные условия сделки: Чуквезе хотят купить, Чуквуэмеку — арендовать, а Тюрама подписать как свободного агента.
Сообщается, что «Милан» пока не готов заплатить за вингера «Вильярреала» € 25 млн, а также предложить Тюраму жалование в размере € 6 млн в год.
Ранее сообщалось о возвращении Браима Диаса в «Реал».
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