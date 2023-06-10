Бывшую футболистку Англии обязали выплатить € 82 тыс. Её поймали с запрещёнными веществами

Бывшая футболистка сборной Англии Фэй Данн, пойманная на продаже запрещённых веществ, обязана выплатить государству € 82 тыс., полученные от их продажи. Об этом сообщает Daily Mail.

39-летнюю Данн задержали в 2022 году в аэропорту Манчестера по делу об участии в схеме, связанной с оборотом запрещённых веществ. Фэй признала вину, её приговорили к трём годам и девяти месяцам заключения. В пятницу, 9 июня, суд обязал Данн возместить доходы, полученные преступным методом. Если Данн не сумеет возместить € 82 тыс. за три месяца, то может получить ещё восемь месяцев тюрьмы.

После завершения игровой карьеры Данн создала компанию, цель которой — помогать игрокам, уволенным из клубов, вернуться к работе.