Бывшую футболистку Англии обязали выплатить € 82 тыс. Её поймали с запрещёнными веществами
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Бывшая футболистка сборной Англии Фэй Данн, пойманная на продаже запрещённых веществ, обязана выплатить государству € 82 тыс., полученные от их продажи. Об этом сообщает Daily Mail.
39-летнюю Данн задержали в 2022 году в аэропорту Манчестера по делу об участии в схеме, связанной с оборотом запрещённых веществ. Фэй признала вину, её приговорили к трём годам и девяти месяцам заключения. В пятницу, 9 июня, суд обязал Данн возместить доходы, полученные преступным методом. Если Данн не сумеет возместить € 82 тыс. за три месяца, то может получить ещё восемь месяцев тюрьмы.
После завершения игровой карьеры Данн создала компанию, цель которой — помогать игрокам, уволенным из клубов, вернуться к работе.
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