Газинский — о финале Кубка России: Галицкий точно заслуживает трофей

Бывший игрок «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «быки» сыграют с ЦСКА.
«ЦСКА силён командными взаимодействиями. При Владимире Федотове армейцы преобразились, появился рисунок. Все линии прекрасно укомплектованы, команда смотрится сбалансированно. «Краснодар» в этом сезоне также смотрится солидно. В каждой линии есть лидеры. Понятно, что пришли новые ребята, им нужно время на адаптацию. Уверен, матч будет упорный: как показывает практика, финалы почти всегда получаются сложными. «Акрон» наглядно продемонстрировал, что любую команду можно обыграть.
Я, понятное дело, буду поддерживать и переживать за «Краснодар», эта команда мне родная. Хочется, чтобы первый трофей был завоёван: Сергей Николаевич Галицкий очень много делает для команды и точно заслуживает кубок. Хочется, чтобы победа в матче стала началом большого пути», — приводит слова Газинского официальный сайт РФС.
- 11 июня 2023
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