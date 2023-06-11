Сергей Петров — об игре с ЦСКА: это шанс войти в историю, но нужно сохранять спокойствие
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Защитник «Краснодара» Сергей Петров поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором его команда сыграет с ЦСКА.
«Подготовка проходит в стандартном режиме. Прилетели пораньше, заселились в гостиницу, сегодня – предматчевая тренировка. Ничего не поменялось, всё по плану.
Есть ли волнение перед финалом? Все спокойны. Понятное дело, что присутствует сосредоточенность, но не загоняем себя. Где-то смеёмся, где-то стараемся быть внимательными, когда тренер объясняет нам что-то. Но не нервничаем точно. Если загнать себя, это может плохо закончиться. Все понимают, что это шанс войти в историю. Это психология, нужно сохранять спокойствие», — приводит слова Петрова официальный сайт Российского футбольного союза.
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