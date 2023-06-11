Масалитин: победа в Кубке поможет ЦСКА или «Краснодару» — появятся крылья от успеха

Бывший футболист Валерий Масалитин поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Только тренерам известно, в какой форме ЦСКА и «Краснодар» подойдут к Суперфиналу Кубка России. Если судить по турнирной таблице, то фаворитом является ЦСКА. Важно, как команды настроятся на игру, потому что ты будешь либо с трофеем, либо без него — уже не будет дистанции. Мне кажется, что команды будут играть с осторожностью, но только до первого забитого мяча. Если ЦСКА будет играть с позиции силы и атаковать с первых минут, то шансов у них больше. Надеюсь на яркий финал, потому что ЦСКА и «Краснодар» — атакующие команды, которые не отсиживаются в обороне.

Победа в Кубке России поможет одной из команд в будущем, потому что появятся уверенность и крылья от успеха. Есть большая разница, когда название одной команды пишут на Кубке, а другая просто остаётся финалистом», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.