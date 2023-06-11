Главный матч сезона в России! ЦСКА и «Краснодар» зарубятся в Суперфинале Кубка. LIVE

Друзья, всем привет! Футбольный сезон в России подходит к кульминации. Розыгрыш РПЛ и даже стыковые матчи уже позади, а теперь нас ждёт матч за очередной трофей. В Суперфинале Кубка России встретятся «Краснодар» и ЦСКА.
В Кубке теперь хитрая система, поэтому не удивляйтесь, но эти команды уже встречались в нынешнем розыгрыше. В четвертьфинале Пути РПЛ ЦСКА разгромил «Краснодар» дома (3:0), а потом проиграл с допустимым счётом на выезде (0:1). После этого команда Владимира Федотова разобралась с «Крыльями Советов» и «Уралом». А вот «Краснодар» направился более сложным путём: убрал «Ахмат», по пенальти прошёл «Ростов», «Крылья» и «Акрон» и одолел «Урал».
Суперфинал Кубка России пройдёт в Москве на главном стадионе страны — в «Лужниках». Решающую встречу обслужит бригада арбитров во главе с опытным Владиславом Безбородовым. А «Чемпионат» будет внимательно следить за игрой и событиями вокруг неё. Присоединяйтесь и точно ничего не пропустите!
- 11 июня 2023
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