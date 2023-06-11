Хохлов: хочется, чтобы финал «Краснодар» — ЦСКА получился ярким. Главное, чтобы не скучным

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«В финалах не бывает фаворита. Хочется, чтобы матч «Краснодар» — ЦСКА получился ярким и с забитыми мячами. Главное, чтобы не был скучным. Я просто хочу, чтобы команды показали хороший футбол», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

ЦСКА финишировал на втором месте в чемпионате России сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков после 30 матчей. «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице, заработав 48 очков.