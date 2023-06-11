Стали известны все участники Первой лиги сезона-2023/2024

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По итогам стыковых матчей за право на участие в Российской Премьер-Лиге определились последние команды, которые в следующем сезоне выступят в Первой лиге. Ими стали красноярский «Енисей» и московская «Родина».

Благодаря победе в первенстве Второй лиги повышение в классе заработали «Ленинградец», саратовский «Сокол», «Тюмень» и новороссийский «Черноморец».

Полный состав участников Первой лиги сезона-2023/2024: «Акрон» (Тольятти), «Алания» (Владикавказ), «Арсенал» (Тула), «Волгарь» (Астрахань), «Динамо» (Махачкала), «Енисей» (Красноярск), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Кубань» (Краснодар), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Родина» (Москва), «СКА-Хабаровск», «Сокол» (Саратов), «Торпедо» (Москва), «Тюмень», «Химки», «Черноморец» (Новороссийск), «Шинник» (Ярославль).