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«Факел» — «Енисей» — 2:0, видео, голы Романа Акбашева, обзор матча, 10 июня 2023 года, стыки РПЛ

Команда Евсеева осталась в РПЛ! «Енисей» подставил неработающий VAR?
Анатолий Романов
«Факел» — «Енисей» — 2:0
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«Факел», как и «Пари НН», сохранил место в элите.

«Факел», победив дома «Енисей», выиграл стыки у красноярцев. Воронеж с его сумасшедшей атмосферой остаётся в элите – прекрасная новость для РПЛ! Команды Первой лиги потрепали нервы «Факелу» и «Пари НН», но не более того.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
10 июня 2023, суббота. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Акбашев – 10'   2:0 Акбашев – 70'

Благодаря победе на выезде со счётом 1:0 «Факел» мог сыграть дома в привычном для РПЛ стиле – «вторым номером», на «длинных» мячах. «Енисею» ничего не оставалось, кроме как рисковать. Но красноярцев должен был вдохновлять пример «Родины», которая несколькими часами ранее едва не отыгралась с 0:3 в Нижнем Новгороде.

Незадолго до начала встречи стало известно, что на этом матче не будет работать система VAR. По «техническим причинам», как сообщил РФС. И уже на восьмой минуте «Факел» извлёк выгоду из сломанной техники. Судья Сергей Иванов назначил пенальти после столкновения в штрафной «Енисея» двух Марковых. Если бы ростовский рефери посмотрел видео, то, вполне возможно, поменял бы собственное решение. Судя по повтору, Николай скорее сыграл в мяч, а не попал по ноге Евгения. Может быть, случился лёгкий контакт в бутсах, но это вряд ли фол. 11-метровый хладнокровно реализовал Акбашев.

Вообще, игра шла по плану Евсеева. «Енисей» пытался контролировать мяч и выходить из обороны через пас, но красноярцы, попадая под высокий прессинг хозяев, с большим трудом цеплялись за чужую половину поля. Мяч почти не доходил до атакующих игроков гостей. Например, Глушков в первом тайме совершил лишь восемь касаний мяча, а Окладников – 10. «Енисею» потребовалось более получаса, чтобы нанести первый удар в створ. Его автором, как и следующего, стал защитник Кичин. Однако эти удары не напугали вратаря Свинова.

Забавный эпизод из первого тайма: после того как Квеквескири жёстко сфолил и получил жёлтую карточку, Калинин подошёл к партнёру, повернул руками его голову и стал успокаивать, смотря в глаза. А через минуту-другую уже сам заведённый Калинин бросался на соперника! Эмоции у игроков били через край. Но это стыки за место в РПЛ – так и должно быть. Квеквескири же не доиграл и до 45-й минуты, Евсеев заменил центрхава от греха подальше.

После перерыва интенсивность прессинга «Факела» спала. Всё же команда играет третий матч за неделю, поэтому накопилась усталость. Да и без правильной аритмии было бы сложно сохранить силы на концовку. У «Енисея» стал лучше ходить мяч через центр и полуфланги. На 56-й минуте гости создали супермомент: Окладников бил головой, открывшись на линии вратарской под кросс слева, но хозяевам повезло – мяч пролетел мимо цели. При этом голкипер Свинов, не дотянувшись до мяча на выходе, врезался в Окладникова. Тоже спорная ситуация. Работай на игре VAR, этот эпизод изучали бы на пенальти.

Вот что происходило в первом матче в Красноярске:
«Наверное, не хотел наступить прямо туда. Но делал специально». Хамский поступок в стыках
«Наверное, не хотел наступить прямо туда. Но делал специально». Хамский поступок в стыках

Тем не менее надолго «Енисея» не хватило. Воронежцы на морально-волевых вернули игру на чужую половину поля, а в середине второго тайма забили второй мяч. Очень простые ошибки в обороне допускали красноярцы! Центральные защитники плохо сыграли позиционно, так что герой матча Акбашев смог спокойно выйти один на один и так же хладнокровно оформить дубль. В динамике игры было подозрение на офсайд, но повтор показал, что полузащитник действовал грамотно, избежав положения вне игры. Этот гол снял все вопросы об исходе противостояния «Факела» с «Енисеем».

Концовка запомнилась прежде всего травмой ассистента главного судьи Романа Усачёва. Его заменил резервный арбитр Артём Чистяков. Усачёв получил повреждение колена после резкого рывка и не мог даже на ногу наступить. Редкий случай: уходившего рефери трибуны провожали аплодисментами. «Енисей» сумел создать пару опасных моментов: полузащитник Иванов зарядил со штрафного в перекладину и потом не забил из убойной позиции. Но красноярцы, превзойдя воронежцев по ударам (13:8, в створ – 5:4), не наиграли и на гол престижа.

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