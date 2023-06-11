Созин: пока «Енисей» не обрастёт «административным жирком» — их не будет в РПЛ

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о стыковых матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге, в которых встречались воронежский «Факел» и красноярский «Енисей». По сумме двух матчей «Факел» остался в РПЛ. Команда Вадима Евсеева дважды одержала победу: в гостях — 1:0, дома — 2:0.

«Пока «Енисей» не обрастёт «административным жирком», пока у команды не будет Сухины и Асхабадзе, а ещё опыта закулисных игр в РПЛ, их не будет в элите. Да, большинство хотели, чтобы остался «Факел». Но пенальти вчера – просто смех. Команда из Красноярска играла не хуже, уровень примерно один. Так что дело тут в опыте, но не в опыте футболистов», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.