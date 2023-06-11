Гендиректор ЦСКА Бабаев поделился ощущениями перед Суперфиналом Кубка с «Краснодаром»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором армейцы сыграют с «Краснодаром».

«Когда последний раз так волновался перед матчем ЦСКА? Перед 30-м туром волновался. Каждый матч — это своя история. Это самый важный матч за последние четыре года? Думаю, да», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. ЦСКА отобрался в Суперфинал через Путь РПЛ, обыграв в последнем двухматчевом противостоянии екатеринбургский «Урал» (1:1, 2:1). «Краснодар» добрался до решающего матча турнира через Путь регионов, обыграв в первом этапе финала «Акрон» (0:0, пен. 4:2), а во втором — «Урал» (2:1).