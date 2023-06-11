Сафонов — о Суперфинале: со скамейки смотреть игру тяжелее, но на поле лучшие футболисты

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что ему тяжело смотреть матч Суперфинала Кубка России с ЦСКА со скамейки запасных, но при этом подчеркнул, что на поле вышли сильнейшие футболисты команды Владимира Илича.

«Насколько тяжело смотреть матч со скамейки? Действительно, мне тяжелее смотреть со стороны, чем участвовать, но я верю, что состав, который вышел — это сильнейшие футболисты, которые у нас есть. Я болею за команду. Это моя мечта — получить первый трофей.

Мы все на скамейке тоже в игре, подбадриваем и помогаем. Круче ли смотрится, чем финал Лиги чемпионов? Конечно! Там всё уныло было, а здесь поинтереснее пока. Посмотрим, как будет в итоге», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

В эти минуты проходит Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром». Первый тайм остался за армейцами — Фёдор Чалов забил гол с пенальти.