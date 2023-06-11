Гинер: ЦСКА — команда Федотова? Вы плюнули мне в лицо. Всегда думал, что это моя команда
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Президент ЦСКА Евгений Гинер в шутливой форме ответил на вопрос, являются ли красно-синие командой главного тренера Владимира Федотова.
«Можно ли сказать, что ЦСКА — команда Федотова? Не знаю даже, как ответить. Вы взяли и плюнули мне в лицо: я всегда думал, что ЦСКА — команда Гинера», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Владимир Федотов возглавил московский ЦСКА летом 2022-го года. Под его руководством армейцы заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 и выиграли Кубок России, обыграв в финале «Краснодар» в серии пенальти (6:5).
Предыдущим местом работы Федотова был футбольный клуб «Сочи». До этого российский специалист работал в «Оренбурге».
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