Евгений Гинер ответил на вопрос, что нужно сделать ЦСКА для борьбы за золото в РПЛ

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о том, что нужно сделать красно-синим, чтобы бороться за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге.

«Что нужно добавить ЦСКА, чтобы бороться за золото в РПЛ? Ничего не нужно добавлять. Когда мне задают такой вопрос, кажется, что люди не разбираются в футболе. В чемпионате ЦСКА выигрывает два раза у «Зенита», берёт шесть очков, а потом проигрывает 28 матчей — что нужно добавить?

Сегодня «Зенит» чемпион — мы боремся с ними и играем. Но надо выигрывать больше игр, и выигрывать у нижней части таблицы. Проиграть «Зениту» или «Спартаку» две игры — нет ничего особенного. Нужна стабильность против нижней части таблицы и в играх с основными соперниками — больше ничего не нужно.

Не являюсь экспертом, но это норма жизни», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.