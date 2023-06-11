Алексей Ионов объявил об уходе из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов сообщил, что покинет клуб.
«Я покидаю «Краснодар». Сегодня была моя последняя игра в составе клуба. Я поблагодарил в раздевалке ребят, руководство и медицинский персонал за работу. Сказал, что увидимся на футбольных полях. Пожелал удачи. Ещё хочу поблагодарить Сергея Николаевича Галицкого за то, что он делает для молодого поколения и для футбола», — сказал Ионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее появилась информация, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич просил руководство южан продлить контракт с 34-летним полузащитником, срок действия договора с которым истекает 30 июня 2023 года.
Алексей Ионов перебрался в «Краснодар» из «Ростова» в 2020 году, «быки» заплатили за футболиста €3,5 млн. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей, также в активе Ионова один результативный пас. Кроме того, Ионов провёл 11 матчей в Кубке России. Ранее Ионов выступал за «Зенит», «Кубань», «Анжи» и московское «Динамо».
- 11 июня 2023
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:39
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:24
-
20:23
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:08
-
20:01
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:48
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:32
-
19:31
-
19:25