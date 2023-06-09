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Ивич попросил руководство клуба продлить контракт с Ионовым

Ивич попросил руководство клуба продлить контракт с Ионовым
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич обратился к руководству клуба с просьбой продлить контракт с полузащитником Алексеем Ионовым. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Срок действующего договора истекает 30 июня 2023 года, но Ивич хотел бы сохранить 34-летнего хавбека, отличающегося высокой работоспособностью на поле, ещё как минимум на один сезон.

Алексей Ионов перебрался в «Краснодар» из «Ростова» в 2020 году, «быки» выплатили за футболиста €3,5 млн. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей, также в активе Ионова один результативный пас. Кроме того, Ионов провёл 10 матчей в Кубке России, а 11 июня «Краснодар» сыграет с ЦСКА в финале этого турнира.

Ранее Ионов выступал за «Зенит», «Кубань», «Анжи» и московское «Динамо».

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