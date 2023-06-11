Владимир Федотов ответил на вопрос о матче за Суперкубок России с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов посетовал на плотный график, отвечая на вопрос о подготовке к матчу за Суперкубок России.

«Времени на подготовку к Суперкубку очень мало. Сейчас группа футболистов разъезжается в сборные, чьи сборы закончатся в 20-х числах. Мы сыграли 29-й матч с учётом тех, что были на сборах. У нас был плотный, европейский график, и, наверное, это хорошо, что мы выдержали этот темп. Времени на раскачку мало. Сборникам нужно будет дней десять, чтобы перевести дух. Время на восстановление всё равно нужно. Но есть не только физические составляющие организма, но и другие вещи, которые тоже нуждаются в отдыхе», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, ЦСКА переиграл «Краснодар» в финальном матче Кубка России. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти. Решающее спасение совершил вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев, парировавший удар Олакунле Олусегуна – 6:5.