Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов
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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Грузинский футболист сыграл в турнире девять матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Напомним, это первый сезон Хвичи в составе неаполитанского клуба. Он помог своей команде впервые за 33 года завоевать титул чемпионата Италии.
Дополнительные показатели Кварацхелии в Лиге чемпионов – 2022/2023:
точность передач: 74,23%;
пройденное расстояние: 76,32 км;
максимальная скорость: 33,6 км/ч.
Ранее стало известно, что полузащитника «Манчестер Сити» Родриго Эрнандеса признали лучшим футболистом минувшего сезона Лиги чемпионов.
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