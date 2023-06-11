Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов

Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов
Комментарии

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Грузинский футболист сыграл в турнире девять матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Напомним, это первый сезон Хвичи в составе неаполитанского клуба. Он помог своей команде впервые за 33 года завоевать титул чемпионата Италии.

Дополнительные показатели Кварацхелии в Лиге чемпионов – 2022/2023:

точность передач: 74,23%;
пройденное расстояние: 76,32 км;
максимальная скорость: 33,6 км/ч.

Ранее стало известно, что полузащитника «Манчестер Сити» Родриго Эрнандеса признали лучшим футболистом минувшего сезона Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Родри — лучший игрок сезона в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023