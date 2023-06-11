Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Грузинский футболист сыграл в турнире девять матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Напомним, это первый сезон Хвичи в составе неаполитанского клуба. Он помог своей команде впервые за 33 года завоевать титул чемпионата Италии.

Дополнительные показатели Кварацхелии в Лиге чемпионов – 2022/2023:

точность передач: 74,23%;

пройденное расстояние: 76,32 км;

максимальная скорость: 33,6 км/ч.

Ранее стало известно, что полузащитника «Манчестер Сити» Родриго Эрнандеса признали лучшим футболистом минувшего сезона Лиги чемпионов.