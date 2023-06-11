Акинфеев прыгал от радости и обливался шампанским, Баста зажигал с ЦСКА. Фото финала Кубка

11 июня в Москве на стадионе «Лужники» в финальном матче Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» и стал обладателем заветного трофея.
Основное время матча не выявило сильнейшего (1:1), а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.
Таким образом, выигранный по итогам сезона-2022/2023 Кубок России стал первым трофеем московского ЦСКА за последние пять лет. В прошедшем сегодня Суперфинале армейцы победили «Краснодар» в серии пенальти. Решающий удар с «точки» нанёс нападающий Антон Заболотный. Игрок «быков» Олакунле Олусегун, пробивавший после российского форварда ЦСКА, свою попытку не реализовал.
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 11 июня 2023
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