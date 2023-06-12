Президент Ла Лиги высказался о срыве трансфера Месси в «Барселону»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос, беспокоится ли он о том, что чемпионат Испании может потерять в ценности из-за срыва трансфера Лионеля Месси.

«Каждый год мы сталкиваемся с одной и той же историей, и меня беспокоит то, что у клубов есть финансовые проблемы. Что меня действительно беспокоило бы, так это то, как это происходит в Англии, когда английское правительство составляет официальную документацию по футболу этой страны, в которой говорится, что они слишком раздуты и что у них много расходов, и что многие клубы обанкротились или могут обанкротиться. Я также был бы обеспокоен, что в Италии вынуждены просить государство об отсрочке уплаты налогов в размере € 700 млн. Или я бы беспокоился, как это происходит во Франции,, клубы которого больше всего проигрывают», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, ранее Месси перешёл в «Интер Майами».

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