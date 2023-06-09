Бекхэм заманил Месси в США. Сколько забьёт Лионель и какие рекорды побьёт в МЛС?

Одним из самых интригующих событий недавно открывшегося летнего трансферного окна обещал стать уход Лионеля Месси из «ПСЖ». Расстался обладатель семи «Золотых мячей» с клубом при не лучших обстоятельствах. Горький привкус остался как у него, так и у поклонников парижан.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В приобретении знаменитого аргентинца была заинтересована «Барселона». Также он мог пополнить состав команды из АПЛ или перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, где получал бы € 600 млн в год. Однако выбор Лионеля, ко всеобщему удивлению, пал на команду МЛС «Интер Майами».

Из грязи в князи, или как трансфер Месси отразился на клубе Бекхэма

До прихода Месси «Интер Майами» мог похвастаться разве что тем, что его владельцем является легендарный бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм. На данный момент команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

Впрочем, теперь это не беда. Всего за 12 минут после объявления о переходе Лионеля Месси «Интер Майами» набрал миллион подписчиков на официальный аккаунт клуба в «Инстаграме». При этом билеты на матчи клуба Бекхэма подорожали в 17 раз. Они стали дороже, чем стоимость посещения третьего матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».

Кроме того, в «Интер Майами» собирается перейти бывший одноклубник аргентинца Луис Суарес. Уругваец при желании может досрочно освободиться от контракта с «Гремио», который действует до 2024 года. Также к команде может присоединиться Анхель Ди Мария. Не исключено, что со временем подтянутся и другие.

Какие рекорды МЛС побьёт обладатель семи «Золотых мячей»?

С аргентинцем в составе «Интер Майами» может стать одним из самых сильных клубов в МЛС. 35-летний нападающий пребывает в хорошей форме. Он выиграл первенство планеты в Катаре и чемпионат Франции. За 48 матчей во всех официальных турнирах в этом сезоне он забил 28 мячей, а также отдал 23 результативные передачи.

Новый клуб Месси хочет подписать Ди Марию.

В МЛС уровень соперников гораздо ниже, поэтому Месси наверняка будет радовать результативностью ещё чаще. Тем более если состав «Интер Майами» пополнится Суаресом и Ди Марией. Опыт уругвайца и техника аргентинца точно не помешают Лионелю побить рекорды.

Поставить на то, что Месси станет лучшим бомбардиром в регулярном сезоне МЛС, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Ставка на то, что он побьёт рекорд регулярного сезона по результативности, который установил Карлос Вела (34 гола), можно с коэффициентом 7.50.

Забить 35 мячей за один сезон — задача непростая. Только пять раз за свою карьеру Лионель забивал так много в «Барселоне». Последние четыре сезона Месси не преодолевал отметку в 30 голов. Правда, можно сделать скидку, что два из них прошли в «ПСЖ», где у аргентинца дела не заладились. Если он получит в напарники Суареса и Ди Марию, то сможет побить этот рекорд.

Также велика вероятность, что аргентинец сумеет побить рекорд по голевым пасам за сезон, который установил Карлос Вальдеррама (26 голевых пасов). Поставить на это можно с коэффициентом 4.50. Уровень голкиперов в МЛС далеко не самый высокий. Так что у Месси есть все шансы улучшить свою и без того невероятную статистику.

Однако никогда в своей карьере за сезон в чемпионате страны Лионель не делал столько голевых пасов. Его максимум в этом направлении — 23 ассиста в сезоне-2019/2020. Если Месси удастся побить рекорд МЛС по передачам, то он дополнительно установит личное достижение.

Штрафные Месси — отдельный вид искусства

За свою карьеру Лионель забил более 800 голов во всех турнирах. 61 из них аргентинец оформил со штрафных. Мы ещё долго будем помнить его голы со стандартов, а в особенности мяч, забитый в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Головин и Месси вошли в число лучших плеймейкеров чемпионата Франции.

Однако в последнее время обладатель семи «Золотых мячей» всё реже забивает со штрафных. Вряд ли ему удастся побить рекорд Себастьяна Джовинко по количеству забитых мячей со стандартов в МЛС — 13. Поставить на то, что Месси покорится данное достижение, можно с коэффициентом 30.0.

Ставка 1: станет лучшим бомбардиром МЛС в регулярном сезоне за 2.20.

Ставка 2: побьёт рекорд результативности за сезон МЛС за 7.50.

Экспресс с коэффициентом 10.51.

На соцсети «Интер Майами» подписалось более 1 млн человек благодаря Месси.

Дьяков: в Саудовской Аравии Месси предлагали миллиарды, но жизнь в США комфортнее.

Мостовой: думал, Месси вернётся в «Барселону», но футбольный мир перевернулся.

Хави: нужно уважать решение Месси перейти в «Интер Майами».