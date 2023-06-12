Манчестер стал вторым городом с двумя разными победителями Лиги чемпионов

Манчестер из Англии стал всего вторым в истории футбола городом, которому удалось выиграть титул Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов с двумя разными командами.
В этом сезоне в ЛЧ победил «Манчестер Сити», а до этого трофей над головой поднимал «Манчестер Юнайтед». Первый такой город – Милан. Оттуда выигрывали Лигу чемпионов и «Милан», и «Интер».
«Манчестер Сити» обыграл в финале Лиги чемпионов «Интер». Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте встречи. Передачу с рикошетом выполнил Бернарду Силва.
На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0).
- 12 июня 2023
-
06:01
-
05:46
-
05:39
-
05:38
-
05:30
-
05:27
-
04:57
-
04:46
-
04:36
-
04:33
-
04:18
-
03:59
-
03:43
-
03:42
-
03:06
-
02:53
-
02:33
-
02:19
-
02:13
-
02:05
-
01:55
-
01:52
-
01:39
-
01:15
-
00:55
-
00:47
-
00:36
-
00:30
-
00:22
-
00:20
-
00:05
-
00:02
- 11 июня 2023
-
23:56
-
23:49
-
23:47