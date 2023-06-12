Манчестер стал вторым городом с двумя разными победителями Лиги чемпионов

Манчестер из Англии стал всего вторым в истории футбола городом, которому удалось выиграть титул Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов с двумя разными командами.

В этом сезоне в ЛЧ победил «Манчестер Сити», а до этого трофей над головой поднимал «Манчестер Юнайтед». Первый такой город – Милан. Оттуда выигрывали Лигу чемпионов и «Милан», и «Интер».

«Манчестер Сити» обыграл в финале Лиги чемпионов «Интер». Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте встречи. Передачу с рикошетом выполнил Бернарду Силва.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0).