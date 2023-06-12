Экс-тренер сборной Армении выступил за переход Сперцяна из «Краснодара» в «Аякс»

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался о возможном уходе из «Краснодара» полузащитника Эдуарда Сперцяна, заявив, что тому стоит перейти в нидерландский «Аякс», отметив, что стиль игры амстердамцев соответствует стилю футболиста.

«Конечно, Сперцяну стоит переходить в «Аякс». Все знают, что у них одна из лучших школ в Европе. Кроме того, они больше всех футболистов продают топ-клубам. Их стиль игры полностью соответствует стилю Сперцяна. Они регулярно играют в Лиге чемпионов или в Лиге Европы, поэтому это будет хороший переход. Я много не следил за «Аяксом», но они считаются брендом и высококлассной командой.

Это будет большим шагом, потому что он будет в поле зрения у европейских топ-клубов. Самое главное, что у Эдуарда большие шансы, чтобы быть основным футболистом. Я всегда говорил, что ему нужно делать шаг за шагом. € 9 млн? Могу сказать только, что Сперцян футболист с большим потенциалом. Он стоит тех денег, которые будут за него платить, это будет оправдано», – приводит слова Минасяна Metaratings.