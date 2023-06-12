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Заха отклонит щедрое предложение «Аль-Насра» ради перехода в «ПСЖ» — The Guardian

Заха отклонит щедрое предложение «Аль-Насра» ради перехода в «ПСЖ» — The Guardian
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30-летний атакующий полузащитник Уилфрид Заха, чей контракт с «Кристал Пэлас» истекает в этом месяце, намерен отказаться от щедрого предложения саудовского «Аль-Насра». Заха предпочитает остаться в Европе, где интерес к нему проявляет «Пари Сен-Жермен», информирует The Guardian.

Согласно сведениям источника, Уилфрид уже провёл первоначальные переговоры с «ПСЖ» о возможном трансфере.

Ранее сообщалось, что Заха согласовал условия личного соглашения с саудовским клубом «Аль-Наср». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 27 млн.

В завершившемся сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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