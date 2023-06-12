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Мудрик готов сыграть на молодёжном Евро, чтобы набрать форму к следующему сезону

Мудрик готов сыграть на молодёжном Евро, чтобы набрать форму к следующему сезону
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Вингер «Челси» Михаил Мудрик готов сыграть на молодёжном Евро за сборную Украины, чтобы набрать форму к следующему сезону, сообщает The Telegraph.

По информации источника, это личное желание 22-летнего игрока. Официального приглашения от федерации футбола Украины пока не было. Отмечается, что руководство лондонского клуба поддерживает подобное решение своего футболиста.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе этого года за € 70 + € 30 млн. Во второй половине сезона-2022/2023 на счету украинского вингера 17 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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