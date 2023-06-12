Киоун: требл «Манчестер Юнайтед» сложнее, чем у «Сити»

Бывший футболист Мартин Киоун сравнил треблы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». По его мнению, требл „красных дьяволов“ дался клубу гораздо сложнее, чем „горожанам“ в этом сезоне.

«Я почти уверен, что соперничество на внутренней арене выявляет в тебе все лучшее и заставляет подняться на другой уровень. Так вот, «Сити» несколько отставал от «Арсенала», «Арсенал» был просто невероятен в лиге, но в итоге отступил.

Но в каком-то смысле, может быть, это заставило «Сити» переключить передачу, заставило Пепа стать еще лучше, заставило его пересмотреть роль Стоунза – он не играл в полузащите до чемпионата мира, не так ли?

После чемпионата мира все изменилось, так что они как бы перешли на другую передачу, а соперничество на внутренней арене действительно должно быть. Я думаю, что «Ливерпуль» немного отстал в последнее время.

Я, на самом деле, думаю, что достижение «Юнайтед» было более серьезным, потому что всего за год до этого «Арсенал» выиграл дубль. Тогда выиграть титул внутри страны было сложнее.

Всего два или три года спустя мы с «Арсеналом» сделали еще один дубль, так что они, «Юнайтед», стремились действовать на пределе возможностей. В то время как задача «Сити» стала довольно простой после того, как «Арсенал» выпал из борьбы. Но я действительно чувствую, что это только начало, это начало их пути», – сказал бывший защитник «Арсенала», цитирует бывшего защитника «канониров» talkSPORT.