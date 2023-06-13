Игорь Дивеев: победа с ЦСКА в Кубке России — самый счастливый день в жизни

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев признался, что победа армейцев в Кубке России сделала 11 июня 2023 года самым счастливым днём в жизни футболиста.

«Победа с ЦСКА в Кубке России — самый счастливый день в жизни. По крайней мере, пока», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

23-летний Дивеев — воспитанник «Уфы». В ЦСКА защитник перешёл лишь в 2019 году. Армейский клуб заплатил за футболиста € 1,5 млн. В прошедшем сезоне Дивеев сыграл за ЦСКА 27 матчей в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Национальный кубок стал первым трофеем защитника сборной России в его профессиональной карьере.