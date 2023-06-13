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«Фартовый стадион и ворота». Сенников — об игре Акинфеева в серии пенальти в финале Кубка

«Фартовый стадион и ворота». Сенников — об игре Акинфеева в серии пенальти в финале Кубка
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от игры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 пен.).

«От Суперфинала Кубка России впечатление настоящего праздника на футбольном поле. Всё было замечательно: получилось хорошее окончание футбольного сезона. А игра была достаточно интересная. ЦСКА даже отдавал инициативу «Краснодару», когда появилось преимущество в счёте. Но у армейцев было больше острых моментов — они могли решить исход матча ещё в основное время.

Конечно, пенальти — это эмоции и волнение. Понятно, что у Акинфеева в этом больше опыта, а в дополнение фартовый стадион и ворота, которые были в матче с Испанией. Игроки ЦСКА не подвели в нужный момент, а Игорь спас и подтвердил свой высокий уровень», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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