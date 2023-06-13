Зидан: на моём месте логично думать о работе со сборной Франции, но сейчас не тот момент
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил о желании возглавить сборную Франции в будущем, однако отметил, что сейчас неподходящий момент для этого.
«Я часто говорил, что когда ты играл за сборную Франции как футболист, а потом становишься тренером, то логично будет подумать о том, чтобы возглавить национальную команду. Но сейчас не тот момент для этого.
Я играл в «Кане», потом поехал в «Бордо». Затем я был в «Ювентусе» и «Реале». Я переходил в новый клуб за новым и более серьёзным опытом. Мы называем это амбициями. Я всегда был амбициозным и верил в себя», — приводит слова Зидана GQ.
50-летний Зидан является безработным с 2021 года. В своей тренерской карьере француз работал только с «Реалом».
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